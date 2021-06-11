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Haberler Galeri AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.06.2021 01:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 01:23

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi 2021 açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarını olan öğrenciler sınav sonuçları sorgulamasına başladı. Geçtiğimiz dönem vize sınavları 19 Nisan'da sona ermiş ve sonuçlar 26 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önüne alınırsa açık üniversite sınav sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Öte yandan kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bahar dönemi final sınavı itirazları için 10 Haziran tarihi işaret edilirken sonuçların bu tarihten itibaren açıklanacağı bildirildi. Peki ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖF sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Üniversite eğitimlerini dışardan tamamlamaya çalışan vatandaşlar bahar dönemi final sınavlarını 7 Haziran'da tamamladı. Vize sınavlarının 1 hafta içinde açıklanmasının ardından gözler açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Kurum tarafından yapılacak açıklama ile AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. Detaylar haberimizde!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Tarih bilgisi gelince haberimizde yer alacaktır.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Anadolu Üniversitesi 2020 yılının Mayıs ayında yaptığı değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online sınavlar için ara sınavların etkisi yüzde 25, final sınavının etkisi 75 olarak belirlendi. Ders ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notuyla dersten kalmış olacak. CD, DC, DD ve FF harf notuna sahip olan öğrenciler 2.00 ortalamasını tutturdukları takdirde koşullu olarak dersi geçebiliyor.

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