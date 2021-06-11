AÖF sınav sonuçları son dakika belli oldu! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Bahar dönemi AÖF final sınavları 7 Haziran'da son buldu. Öğrenciler, o tarihten bu yana sınav sonuçları için bekleyiş içerisinde bulunuyordu. Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuçları itiraz süreci ile ilgili açıklama yapıldı. İtirazlar için 10 Haziran tarihi işaret edilirken sonuçların bu tarihten itibaren açıklanacağı bildirildi. Bu noktada, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte 2021 AÖF sonuçları ile ilgili gelişmeler