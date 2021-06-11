Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AÖF sınav sonuçları son dakika belli oldu! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.06.2021 23:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 23:03

son dakika belli oldu! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

2021 için geri sayım sona erdi. 7 Haziran'da tamamlanan sınavların ardından ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden itirazlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu gelişmenin ardından AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gelen son duyuruyla birlikte AÖF sınav sonuçları açıklandı! Buna göre; 2021 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve son gelişmeler...

AÖF sınav sonuçları son dakika belli oldu! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Bahar dönemi AÖF final sınavları 7 Haziran'da son buldu. Öğrenciler, o tarihten bu yana sınav sonuçları için bekleyiş içerisinde bulunuyordu. Anadolu Üniversitesi'nden itiraz süreci ile ilgili açıklama yapıldı. İtirazlar için 10 Haziran tarihi işaret edilirken sonuçların bu tarihten itibaren açıklanacağı bildirildi. Bu noktada, ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte 2021 AÖF sonuçları ile ilgili gelişmeler

AÖF sınav sonuçları son dakika belli oldu! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SON DAKİKA DUYURUSU!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınav sonuçları son dakika belli oldu! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması beklenirken erken açıklandı.

AÖF sınav sonuçları son dakika belli oldu! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları son dakika belli oldu! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan sınavlardan geçer not alamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile bu dersi vermeye hak kazanıyor. Bu yıl yaz okulu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

SON DAKİKA