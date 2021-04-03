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Haberler Galeri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi
Giriş Tarihi: 03.04.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 13:55

, online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve sınav takvimi

sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Belli sebepten ötürü üniversiteyi dışardan tamamlamak zorunda kalan öğrenciler , online mı olacak, Açıköğretim Fakültesi ne zaman sorularına yanıt arıyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini çoktan tamamlayan öğrenciler açık üniversite bahar dönemi vize sınav tarihlerine yoğunlaştı. bahar dönemi vize sınavları Nisan ayında online olarak gerçekleşeceği bilinirken Anadolu AÖF sınav tarihleri de duyuruldu. İşte AÖF sınav tarihleri ile sınav takvimi 2021

AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

sınav tarihleri son günlerin sıklıkla gündeme gelen konuları arasında bulunuyor. Son olarak güz dönemi sınavlarını olan öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamasının ardından bahar dönemi sınav tarihleri arayışına geçti. Tam bu noktada , online mı olacak sorusuna yanıt aramaya başlarken ilgili kurumun resmi sitesinden Açıköğretim Fakültesi duyurusu geldi. İşte 2021 AÖF sınav tarihleri!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

Açık üniversite öğrencilerinin gündeminde AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi bulunuyor. ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başlarken hem AÖF sınavları ne zaman sorusu yanıt buldu hem de 2021 tarihleri belli oldu.

AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

bahar dönemi vize sınavlarının tarihi belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre; 2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde sınavlar gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

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AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.

AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı.

2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

Final sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

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