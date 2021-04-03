AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF sınav tarihleri son günlerin sıklıkla gündeme gelen konuları arasında bulunuyor. Son olarak güz dönemi sınavlarını olan öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamasının ardından bahar dönemi sınav tarihleri arayışına geçti. Tam bu noktada AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aramaya başlarken ilgili kurumun resmi sitesinden Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri duyurusu geldi. İşte 2021 AÖF sınav tarihleri!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

Açık üniversite öğrencilerinin gündeminde AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başlarken hem AÖF sınavları ne zaman sorusu yanıt buldu hem de 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri belli oldu.