AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi yayınlandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Belli sebepten ötürü üniversiteyi dışardan tamamlamak zorunda kalan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak, Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ne zaman sorularına yanıt arıyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini çoktan tamamlayan öğrenciler açık üniversite bahar dönemi vize sınav tarihlerine yoğunlaştı. bahar dönemi vize sınavları Nisan ayında online olarak gerçekleşeceği bilinirken Anadolu AÖF sınav tarihleri de duyuruldu. İşte AÖF sınav tarihleri ile sınav takvimi 2021