Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AÖF sonuçları sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı?
Giriş Tarihi: 11.06.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 16:43

sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı?

2021 için geri sayım sürüyor. 7 Haziran'da tamamlanan sınavların ardından ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden itirazlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu gelişmenin ardından AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 2021 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? AÖF sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Detaylar haberimizde.

AÖF sonuçları sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı?

Bahar dönemi AÖF final sınavları 7 Haziran'da son buldu. Öğrenciler, o tarihten bu yana sınav sonuçları için bekleyiş içerisinde bulunuyor. Anadolu Üniversitesi'nden itiraz süreci ile ilgili açıklama yapıldı. İtirazlar için 10 Haziran tarihi işaret edilirken sonuçların bu tarihten itibaren açıklanacağı bildirildi. Bu noktada, ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 AÖF sonuçları ile ilgili gelişmeler

AÖF sonuçları sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı?

AÖF'TEN AÇIKLAMA

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sonuçları sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sonuçları sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan sınavlardan geçer not alamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile bu dersi vermeye hak kazanıyor. Bu yıl yaz okulu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

SON DAKİKA