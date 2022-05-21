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Haberler Galeri AÖF soruları nasıldı? AÖF sınav soruları zor muydu kolay mıydı? Bahar/2022 Anadolu Üniversitesi soru yorumları
Giriş Tarihi: 21.05.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 15:14

AÖF soruları nasıldı? AÖF sınav soruları zor muydu kolay mıydı? Bahar/2022 Anadolu Üniversitesi soru yorumları

21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi final sınavları ardından öğrenciler sorular üzerine yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Sınavdan çıkanlar AÖF soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? Sorularına yanıt arıyor. Yorumlarını Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden paylaşan öğrenciler sınava giren diğer öğrencilerin AÖF soru yorumlarını da takip ediyor. Peki, AÖF sınav soruları nasıldı? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi soru yorumları…

AÖF soruları nasıldı? AÖF sınav soruları zor muydu kolay mıydı? Bahar/2022 Anadolu Üniversitesi soru yorumları

AÖF'de sınavlar tamamlanmaya devam ediyor. Kendi sınavlarını bitiren öğrenciler sosyal medya üzerinden yorum yapmaya başladı. Sınavdaki soruları değerlendiren Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? Sorusunu gündemlerine aldı. Twitter'da AÖF etiketiyle yorumlar yapanlar soruların zorluk ve kolaylık derecesini değerlendirdi. Peki, AÖF sınav soruları zor muydu kolay mıydı? İşte AÖF soru yorumları

İşte AÖF soru yorumlarından bazıları...

AÖF soruları nasıldı? AÖF sınav soruları zor muydu kolay mıydı? Bahar/2022 Anadolu Üniversitesi soru yorumları
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AÖF soruları nasıldı? AÖF sınav soruları zor muydu kolay mıydı? Bahar/2022 Anadolu Üniversitesi soru yorumları
AÖF soruları nasıldı? AÖF sınav soruları zor muydu kolay mıydı? Bahar/2022 Anadolu Üniversitesi soru yorumları
AÖF soruları nasıldı? AÖF sınav soruları zor muydu kolay mıydı? Bahar/2022 Anadolu Üniversitesi soru yorumları
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