Giriş Tarihi: 21.05.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 15:14

AÖF soruları nasıldı? AÖF sınav soruları zor muydu kolay mıydı? Bahar/2022 Anadolu Üniversitesi soru yorumları

21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi final sınavları ardından öğrenciler sorular üzerine yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Sınavdan çıkanlar AÖF soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? Sorularına yanıt arıyor. Yorumlarını Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden paylaşan öğrenciler sınava giren diğer öğrencilerin AÖF soru yorumlarını da takip ediyor. Peki, AÖF sınav soruları nasıldı? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi soru yorumları…