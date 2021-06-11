AÖF'ten sınav sonuçları açıklaması: Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? AÖF sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
AÖF'TEN SON DAKİKA DUYURUSU!
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''