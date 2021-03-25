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giriş ekranı 2021! girişi nasıl yapılır, 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

öğrencileri bugün itibarıyla başlayan süreci ile üzerinden girişlerini gerçekleştirmeye başladı. İlk sınavlar bilindiği üzere elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmişti. Alınan karar doğrultusunda bu dönem ikinci sınavların da aynı şekilde belirli tarih aralığında online olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. girişi nasıl yapılır, 2. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları bu noktada binlerce açık lise öğrencisinin de gündemindeki yerini aldı. online sınav girişi için öğrenci bilgileri ile sisteme giriş sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:54
AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

giriş ekranı bugün de binlerce öğrenci tarafından ziyaret ediliyor. MEB açıklamasına göre; çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi kararı alınan sınavlar 25 Mart bugün itibarıyla başlarken öğrencilere kendilerine atanan her bir ders için 25 dakika süre veriliyor. Bu kapsamda "Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır, AÖL sınavları ne zaman bitiyor?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. MEB AÖL sınav giriş ekranı için Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yapıyor.

MEB İLE 2021 AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İLE AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamada AÖL sınav giriş ekranı 29 Mart tarihine kadar Açıköğretim öğrencilerinin erişimine açık olacağı bildirilirken sınavlarda her bir soruda dört seçenek olacağı ifade edildi. Kişiler öğrenci bilgileriyle beraber 'ne giriş yaparak sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılım sağlayacak. Sınav sistemi dört günlük sürecin ardından erişime kapanacak.

AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı:

'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak."

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AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

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