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Haberler Galeri AÖL online sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 18:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 00:26

AÖL online sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

açıklandı mı sorusunun yanıtı, Açık Lise'de okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Mart ayının sonunda tamamlanan 2. dönem online sınavlarına katılım gösteren adaylar, AÖL sınav sonuçları konusunda heyecanlı bir bekleyişe girdi. sınavı sonuçları ile adaylar hangi dersten kaç puan aldığını öğrenmiş olacak. Bu noktada, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusu öne çıkıyor. Açık Lise öğrencileri, MEB AÖL sorgulama sayfası üzerinden T.C kimlik ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulama yapabilecek. İşte, 2021 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

AÖL online sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2. dönem sınavları, 25 ila 29 Mart tarihleri arasında online ortamda gerçekleşti. Açık Lise'de okuyan on binlerce öğrenci, kendilerini ilgilendiren sınavlara katılım gösterirken için de beklemeye koyuldu. Zira, 2021 ile öğrencilerin hangi dersten kaç puan aldığın netleşmiş olacak. Böylelikle, AÖL 3. dönem sınav tarihleri öncesinde öğrenciler de çalışma tempolarına ona göre şekil verecek. Nisan ayının ortası itibarı ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, 2021 2. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2021 AÖL online sınav sonuçları hakkında bilgiler

AÖL online sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mart ila 29 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen henüz açıklanmadı.

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AÖL online sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınavları, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

Bu bilgi göz önüne alındığında, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının da 11-12 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AÖL online sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

AÖL online sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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