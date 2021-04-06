AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL giriş ekranı ile 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavlarının ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Açık Lise 2.dönem sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında tamamlanmış olup sınav online olarak gerçekleştirilmişti. Aynı zamanda sınav soruları ve cevap anahtarının da bu hafta içerisinde açıklanması beklenirken AÖL sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden erişim sağlanabilecek. Bu bakımdan; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? MEB ile AÖL sonuçları bekleniyor!