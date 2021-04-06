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Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 15:15

açıklandı mı? MEB ile Açık Lise bugün açıklanır mı?

Uzun bir süredir araştırılan için adaylar gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Gelecek resmi açıklamayı bekleyenler konu ile ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılacağı beklenirken AÖL sınav sonuçları hakkında sorgulamalar her geçen gün artış gösteriyor. Lise eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren ne zaman açıklanacak? MEB ile bekleniyor!

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

25-29 Mart tarihleri arasında tamamlanan Açık Lise 2.dönem sınavlarının bitmesi ile birlikte gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden erişime açılacak olup bilindiği üzere sınav online olarak gerçekleştirilmişti. Sınavda başarı puanını öğrenmek isteyenlerin gündeminde yer alan ne zaman açıklanacak? MEB ile bugün açıklanır mı?

Açık Lise 2.dönem online sınav sonuçları için gözler MEB'te!

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

2021 AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınavları, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

Bu bilgi göz önüne alındığında, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının da 11-12 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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