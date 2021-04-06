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Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB giriş ekranı ile Açık Lise AÖL sonuçları için heyecan dorukta!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 07:04 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 11:50

bugün açıklanır mı? MEB giriş ekranı ile Açık Lise için heyecan dorukta!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavlarının ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Açık Lise 2.dönem sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında tamamlanmış olup sınav online olarak gerçekleştirilmişti. Aynı zamanda sınav soruları ve cevap anahtarının da bu hafta içerisinde açıklanması beklenirken AÖL sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden erişim sağlanabilecek. Bu bakımdan; ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? MEB ile bekleniyor!

AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB giriş ekranı ile Açık Lise AÖL sonuçları için heyecan dorukta!

Açık Lise 2.dönem online sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler açıklandı mı sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere 2.dönem merkezi sistem sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak.

İşte 2021 Açık Lise AÖL 2.dönem online sınav sonuçları hakkında ayrıntılar…

AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB giriş ekranı ile Açık Lise AÖL sonuçları için heyecan dorukta!

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

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AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB giriş ekranı ile Açık Lise AÖL sonuçları için heyecan dorukta!

2021 AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınavları, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

Bu bilgi göz önüne alındığında, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının da 11-12 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB giriş ekranı ile Açık Lise AÖL sonuçları için heyecan dorukta!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB giriş ekranı ile Açık Lise AÖL sonuçları için heyecan dorukta!

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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