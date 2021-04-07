Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Selçuk duyurdu! Sınavlar iptal mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 07:48

Bakan Selçuk duyurdu! Sınavlar iptal mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?

sınavlarla ilgili kararını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Bu kapsamda koronavirüs vakalarındaki artışla beraber ortaokul ve lise öğrencilerinin Nisan ayında yüz yüze yapılması beklenen sınavlarında yeniden ertelenme kararı alındı. Bu noktada "Ortaokul ve lise sınavları iptal mi, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada "İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?" sorularına ait yanıtı vermiş oldu. İşte MEB takvimine göre ertelenen sınav tarihleri ve tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Sınavlar iptal mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?

Ülkemizde son dönemde vaka sayılarında yaşanan ani artışla beraber Bakan ilkokul, lise ve ortaokullarda Nisan ayında uygulanması planlanan sınavların yeniden ertelenmesi kararını aldı. Bu noktada ise "Sınavlar iptal mi, ne zaman yapılacak?" soruları milyonlarca öğrencinin gündemine taşındı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk "İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?" sorularını yanıtlamış ve son noktayı koymuştu. İşte ertelenen lise ve ortaokul sınav tarihleri!

SINAVLAR İPTAL Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Sınavlar iptal mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?

ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Sınavlar iptal mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

(MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav kararı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Sınavlar iptal mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Sınavlar iptal mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

SON DAKİKA