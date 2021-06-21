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Haberler Galeri Bakan Selçuk öğrencilerle top oynadı, kaleye geçti! Okullarda sosyal aktiviteler Temmuz ayına kadar devam ediyor!
Giriş Tarihi: 21.06.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 14:33

Bakan Selçuk öğrencilerle top oynadı, kaleye geçti! Okullarda sosyal aktiviteler Temmuz ayına kadar devam ediyor!

Milli Eğitim Bakanı , eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından okullarda planlanan etkinlik ve aktiviteler kapsamında, öğrencilerle bir araya geldi. Temmuz ayına kadar çocukların ihtiyaçlarına göre pek çok aktivitenin okullarda uygulanacağını söyleyen Bakan Selçuk, 'da gittiği bir okulda öğrenciler ile resim yaptı ve top oynadı.

Bakan Selçuk öğrencilerle top oynadı, kaleye geçti! Okullarda sosyal aktiviteler Temmuz ayına kadar devam ediyor!

Okulların kapanmasıyla birlikte, yeni hafta itibarıyla Temmuz ayına kadar devam edecek okullardaki etkinlik ve aktiviteler başladı. Milli Eğitim Bakanı , 'da öğrenciler ile okulda buluştu ve etkinliklere katıldı. Selçuk, bu çalışmalar ile akademik çalışmaların yanında asıl hedeflenin sosyal, duygusal, kültürel ve sportif faaliyetler olduğu söyledi. Okulda öğrenciler ile resim yapan Selçuk, top oynadı, kaleye geçti. İşte, Bakan Selçuk'un öğrencilerle bululşmasından renkli kareler ve basın mensuplarına yaptığı açııklamalar...

Bakan Selçuk öğrencilerle top oynadı, kaleye geçti! Okullarda sosyal aktiviteler Temmuz ayına kadar devam ediyor!

Bakan Selçuk, 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında okullarda öğrenciler için planlanan etkinlik ve aktiviteler kapsamında, 'nın Çankaya ilçesindeki İzzet Latif Aras İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

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Bakan Selçuk öğrencilerle top oynadı, kaleye geçti! Okullarda sosyal aktiviteler Temmuz ayına kadar devam ediyor!

Okul bahçesinde öğrencilerle parmak boyası ile resim yapan Bakan Selçuk, daha sonra spor salonuna geçerek öğrencilerle top oynadı. Sınıfları gezerek fiziksel, sosyal-duygusal ve kültürel alanlarda düzenlenen etkinliklere katılan Bakan Selçuk, okul çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk öğrencilerle top oynadı, kaleye geçti! Okullarda sosyal aktiviteler Temmuz ayına kadar devam ediyor!

Selçuk, bu dönemde bir okulun ve bir çocuğun ihtiyacını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirterek, "Bu iki haftalık süreç içerisinde, akademik konularla ilgili bazı çalışmalar yapılabilecek; ama asıl olanın sosyal, duygusal, kültürel ve sportif faaliyetler olduğunu vurguluyoruz.

Bakan Selçuk öğrencilerle top oynadı, kaleye geçti! Okullarda sosyal aktiviteler Temmuz ayına kadar devam ediyor!

Yaptığımız araştırmalar ve saha taramaları var. Çocuklarımızın neye ihtiyacı var, hangi yaştaki çocuğumuz ne istiyor? Bunlara baktığımızda gördük ki birlikte olmak istiyorlar, oynamak istiyorlar, iş birliği istiyorlar, koşmak, eğlenmek, sanatsal etkinlikler ile ruhlarını rahatlatmak istiyorlar. Biz de bunun için etkinlikler listesi hazırladık ve tüm Türkiye'ye ulaştırdık" dedi.

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