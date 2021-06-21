Bakan Selçuk öğrencilerle top oynadı, kaleye geçti! Okullarda sosyal aktiviteler Temmuz ayına kadar devam ediyor!

Yaptığımız araştırmalar ve saha taramaları var. Çocuklarımızın neye ihtiyacı var, hangi yaştaki çocuğumuz ne istiyor? Bunlara baktığımızda gördük ki birlikte olmak istiyorlar, oynamak istiyorlar, iş birliği istiyorlar, koşmak, eğlenmek, sanatsal etkinlikler ile ruhlarını rahatlatmak istiyorlar. Biz de bunun için etkinlikler listesi hazırladık ve tüm Türkiye'ye ulaştırdık" dedi.