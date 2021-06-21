Bakan Selçuk öğrencilerle top oynadı, kaleye geçti! Okullarda sosyal aktiviteler Temmuz ayına kadar devam ediyor!

Okulların kapanmasıyla birlikte, yeni hafta itibarıyla Temmuz ayına kadar devam edecek okullardaki etkinlik ve aktiviteler başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da öğrenciler ile okulda buluştu ve etkinliklere katıldı. Selçuk, bu çalışmalar ile akademik çalışmaların yanında asıl hedeflenin sosyal, duygusal, kültürel ve sportif faaliyetler olduğu söyledi. Okulda öğrenciler ile resim yapan Selçuk, top oynadı, kaleye geçti. İşte, Bakan Selçuk'un öğrencilerle bululşmasından renkli kareler ve basın mensuplarına yaptığı açııklamalar...