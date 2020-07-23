Bakan Selçuk'tan okulların açılacağı tarih hakkında çok kritik açıklama! Okullar ne zaman, 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Son dakika haberleri... Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, son günlerin en çok araştırılan başlıkları arasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, konu ile ilgili konuşurken öğrenci ve velilerin merak ettiği birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Selçuk, okulların açılması başta olmak üzere 2020-2021 eğitim döneminde alınacak tedbirler ve öğrencileri nelerin beklediğini açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? "4 SENARYO ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ..."

2020-2021 eğitim öğretim döneminin nasıl olacağı ve okullarda hangi tedbirlerin alınacağını da duyuran Bakan Selçuk, okulların açılması hakkında öğrenci ve velilerin merakını giderdi. Selçuk, okulların açılması için dört farklı senaryo üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Bakanlık olarak niyetlerinin okulları açmak olduğunu ifade Bakan Ziya Selçuk, MEB tarafından daha önce duyurulan 31 Ağustos tarihine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İşte, Bakan Selçuk'un açıklamaları;