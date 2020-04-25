Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Selçuk'tan okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt! Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar 30 Nisan'da açılacak mı?

'tan sorusuna yanıt! Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar 30 Nisan'da açılacak mı?

Corona virüsü sebebiyle ara verilen örgün öğretimin ne zaman başlayacağı, telafi eğitimi olarak adlandırılan sürecin ne kadar süreceği merak edilirken konuyla ilgili son dakika haberleri ve yetkililerden gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere daha önce okulların açılacağı tarih için 30 Nisan işaret edilmişti. , kendisine yapılan bu hatırlatma üzerine bu sürecin tarafından sonlandırılmasının mümkün olmadığını, Bilim Kurulu'ndan gelecek öneri ve yaklaşımların alınacak kararlarda etkili olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından merak edilen "?" sorusunu yanıtlamıştı. Peki bu açıklamalarda doğrultusunda "Telafi eğitimi ne kadar sürecek? Kaç ay olacak?" 30 Nisan tarihinde açılması planlanan lise ve öncesi düzeyde okulların açılacağı tarih belli oldu mu? İşte Bakan Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından öne çıkan detaylar…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:34
Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Nisan ayının sonuna doğru yaklaştığımız günlerde "?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Corona virüsü pandemisi sebebiyle eğitim, EBA TV ve TRT iş birliği ile sürdürülen uzaktan eğitim ile devam ettirilirken milyonlarca öğrenci ve velileri "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde telafi eğitimi yapılacağı da gündeme gelmişti. Yapılan açıklamalar doğrultusunda konuyla ilgili "Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?" şeklinde birtakım soru işaretleri oluştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu gibi soru işaretlerini gidermek üzere açıklamalarda bulundu. İşte tarafından telafi eğitim süreci ve okulların açılacağı tarihe yönelik bilgileri içeren son dakika haberi…

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

OKULLAR 30 NİSAN'DA AÇILACAK MI?

Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bunun MEB'in sonlandıracağı bir süreç olmadığını, virüsün seyrine bağlı olduğunu ve her türlü duruma hazır olduklarını vurguladı.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK VE KAÇ AY SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Sınıf geçme üzerine bir soruya karşılık , "Diyelim ki ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. Telafi eğitimi hızlandırılmış ve biraz kısaltılmış biçimde yapılır. O süreçte sınıf geçmeye ilişkin bir işlem çok doğru olmayabilir. Bununla ilgili mevzuat altyapımızı da çalışıyoruz. Bu konu, bizim için net bir konu. Yani birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

ÖZEL OKULLARDA YAZIN EĞİTİM VERİLECEK Mİ?

konuyla ilgili şunları söyledi:

Özel okullarla ilgili günlük takibimiz var. Hangi okulda hangi faaliyet yapılıyor? Bunlarla ilgili saha çalışmamız var. Telafi eğitimi yapmayan okullar var mı? Bunlar tablo olarak ortaya çıktığında daha net konuşuruz. Okulların büyük bir kısmı her gün öğrencilerle öğretmenlerini buluşturup canlı sınıflarda eğitim yaptırıyorlar. EBA desteği var. Yüzyüze eğitim yapılacak. Biz bunun takibindeyiz.

MEB aynı gün hızlı bir şekilde okulların kapanması konusunda karar aldı ve çocuklarımızın zarar görmemesi için hijyen çalışmaları yapıldı. Velilerimiz bugünleri ileride düzgün bir şekilde hatırlamak için çocukları dinleyip anlamaya çalışırlarsa bir şekilde daha rahat olur diye düşünüyoruz.

Eğer bu tedbire biz uyarsak emin olun istatistikleri iyi bir gidişatı gösteriyor. Biz bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlarımızla bu konuyu değerlendirip düzenli olarak istişare yapıyoruz. Çocuklarımızla ilgili en doğru kararı almak için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
, soru üzerine, "LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihinin değişmesi şu anda söz konusu değil. İstisnai bir durum oluşursa 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ama ertelemeyi sürekli konuşmak çok doğru değil." dedi.

LGS'deki merkezi sınavın online değil yüz yüze olacağını belirten Selçuk, okulların kapasitesine ilişkin yeni bir modelleme yaptıklarını aktardı.

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

, koronavirüsle mücadelede meslek liselerinin, olgunlaşma enstitülerinin, halk eğitim merkezlerinin, BİLSEM'lerin katkısının önemine işaret ederek, 4 ilde kurulan Ar-Ge merkezlerinde, solunum cihazı, N95 standardandı maske makinesi gibi üretimler yapıldığını anlattı.

Selçuk, meslek liselerinin daha çok üretimin içinde geliştiğine dikkati çekerek, lise tercihlerinde de meslek liselerinin öne çıkmaya başlayacağını söyledi.

SON DAKİKA