Corona virüsü sebebiyle ara verilen örgün öğretimin ne zaman başlayacağı, telafi eğitimi olarak adlandırılan sürecin ne kadar süreceği merak edilirken konuyla ilgili son dakika haberleri ve yetkililerden gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere daha önce okulların açılacağı tarih için 30 Nisan işaret edilmişti. Bakan Selçuk, kendisine yapılan bu hatırlatma üzerine bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonlandırılmasının mümkün olmadığını, Bilim Kurulu'ndan gelecek öneri ve yaklaşımların alınacak kararlarda etkili olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından merak edilen "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtlamıştı. Peki bu açıklamalarda doğrultusunda "Telafi eğitimi ne kadar sürecek? Kaç ay olacak?" 30 Nisan tarihinde açılması planlanan lise ve öncesi düzeyde okulların açılacağı tarih belli oldu mu? İşte Bakan Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından öne çıkan detaylar…