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Bakan açıkladı: Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? 2021 , ?

Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak sorusu gündemdeki yerini korurken, bu yıl , soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta, ortaokul ve liselerdeki yüz yüze sınavlarla ilgili değişiklik yapılmıştı. Yapılan bu değişikliğin ardından , ara tatil olacak mı soruları gündeme gelirken, konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı 'tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği okullar ne zaman kapanacak ve ara tatil var mı konularına netlik kazandırdı. Öğrencilerin 2 Temmuz'a kadar okulda tutulması konusunda bir planları olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, yaz tatili ve ara tatil hakkında aldıkları kararı da kamuoyu ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:53
Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

, bu yıl soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı 'tan açıklama geldi. Selçuk, öğrencileri 2 Temmuz'a kadar okulda tutma konusunda planları olduğunu ifade etti. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları doğrultusunda okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı ve sorularının yanıtları…

2021 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan detay, okulların kapanması ve ara tatil oldu. Bakan Selçuk, okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtirken ara tatil ve yaz tatili konusunda aldıkları kararı da paylaştı.

İşte, Bakan Selçuk'un değerlendirmeleri;

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

ARA TATİL OLACAK MI?

Bakan , Nisan ayında bir verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine şu sözleri kullandı:

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.

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Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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