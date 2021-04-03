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Haberler Galeri Bakan Ziya Selçuk'tan 2021 yaz tatili açıklaması geldi! Okullar ne zaman kapanacak, Nisan ayında ara tatil var mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 06:19

Bakan 'tan açıklaması geldi! Okullar ne zaman kapanacak, Nisan ayında ara tatil var mı?

Salgın sürecinde uzaktan ve kısmen yüz yüze eğitim süreci devam ederken binlerce öğrenci okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı günü iple çekiyor. Bakanı bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda flaş açıklamalarda bulunmuş ve "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına ait yanıtı duyurmuştu. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre; 2 Temmuz tarihine kadar açık olacağı bildirilen eğitim kurumlarında Nisan ara tatili ise bu sene uygulanmayacak. bu kapsamda 2 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması geldi! Okullar ne zaman kapanacak, Nisan ayında ara tatil var mı?

Her sene milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yaz tatili açıklaması Bakanı 'tan geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça yorucu geçen bir eğitim öğretim yılında öğrenciler eğitimlerini uzaktan ve kısmen de olsa yüz yüze şekilde almaya çalıştı. Bu kapsamda "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları Nisan ayına gelinmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Sömestr tatilinin 3 hafta sürmesi nedeniyle bu sene Nisan'da ara tatil olmayacağını duyuran Bakan Ziya Selçuk okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını ifade etti.

Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması geldi! Okullar ne zaman kapanacak, Nisan ayında ara tatil var mı?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması geldi! Okullar ne zaman kapanacak, Nisan ayında ara tatil var mı?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması geldi! Okullar ne zaman kapanacak, Nisan ayında ara tatil var mı?

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması geldi! Okullar ne zaman kapanacak, Nisan ayında ara tatil var mı?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

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