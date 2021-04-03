Salgın sürecinde uzaktan ve kısmen yüz yüze eğitim süreci devam ederken binlerce öğrenci okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı günü iple çekiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda flaş açıklamalarda bulunmuş ve "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına ait yanıtı duyurmuştu. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre; 2 Temmuz tarihine kadar açık olacağı bildirilen eğitim kurumlarında Nisan ara tatili ise bu sene uygulanmayacak. 2021 yaz tatili bu kapsamda 2 Temmuz itibarıyla başlayacak.