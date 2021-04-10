Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar | Okullar kapandı mı, son durum nedir? Okullar kapanacak mı, hangi illerde ve ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; okullar kapanacak mı, okullar kapandı mı şeklindeki soruların yanıtları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda; Ankara başta olmak üzere pek çok ilde uzaktan eğitime geçildiği duyurulmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor." ifadelerine yer verdi. Bu bakımdan; okullar kapandı mı, hangi illerde kapandı? Okullar kapanacak mı? Başta İstanbul olmak üzere yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili illerin son durumu ve son dakika gelişmeleri!