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Haberler Galeri Bakan Ziya Selçuk'tan Nisan ara tatili açıklaması! Bu sene Nisan ara tatili var mı, iptal mi oldu?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:44

Bakan 'tan açıklaması! Bu sene Nisan ara tatili var mı, iptal mi oldu?

Geçtiğimiz seneden bu yana uygulamaya geçen Kasım ve Nisan aylarında uygulanan ara tatil bu ayla beraber gündeme taşındı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu kapsamda "Nisan ara tatili ne zaman, bu sene yok mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu sene sömestr tatilinin üç haftaya uzatılmasının ardından Milli Eğitim Bakanı konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Açıklama ile beraber binlerce kişinin yanıt aradığı "Nisan ara tatili iptal mi oldu?" sorusu da yanıt bulmuştu. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya ilişkin açıklamasının detayları…

Bakan Ziya Selçuk'tan Nisan ara tatili açıklaması! Bu sene Nisan ara tatili var mı, iptal mi oldu?

ile ilgili araştırmalar bu aya gelinmesiyle beraber gündeme taşındı. Binlerce ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi konuyla ilgili olarak "Nisan ara tatili ne zaman, bu sene yok mu, iptal mi edildi?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bu sene sömestr tatilinin 15 gün yerine üç hafta sürmesiyle beraber Bakan Nisan ayında ara tatilin yapılmayacağını duyurmuştu.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN, BU SENE YOK MU?

Ziya Selçuk, Nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var." İfadelerini kullanmıştı.

Bakan Ziya Selçuk'tan Nisan ara tatili açıklaması! Bu sene Nisan ara tatili var mı, iptal mi oldu?

BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

, özel bir kanalda verdiği ropörtaj esnasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Ziya Selçuk'tan Nisan ara tatili açıklaması! Bu sene Nisan ara tatili var mı, iptal mi oldu?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk'tan Nisan ara tatili açıklaması! Bu sene Nisan ara tatili var mı, iptal mi oldu?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Çalışmaların ardından, karnelerin ne zaman verileceğine dair oluşan soru işaretlerine açılık getirdi.

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik.

Bakan Ziya Selçuk'tan Nisan ara tatili açıklaması! Bu sene Nisan ara tatili var mı, iptal mi oldu?

Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

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