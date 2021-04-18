Bakan Ziya Selçuk’tan yaz tatili ve yüz yüze eğitim açıklaması: 2021 Bu sene Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve yüz yüze eğitim açıklaması geldi. İkinci dönemin sonlarına doğru gelinirken, yaz tatili milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, normal şartlarda 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl tatili, Nisan ayında uygulanacak olan ara tatil ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. Bu noktada gözler Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularına çevrildi. Konuya ilişkin merakla beklenen açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. İşte yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularının yanıtları