Bu sene KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Ön lisans KPSS sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olmak isteyen ve Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adaylar, KPSS ön lisans sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe bugün itibarıyla başladı. Bilindiği gibi, sınav bugün yani 25 Ekim tarihinde gerçekleşiyor. Bu doğrultuda, "2020 KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı da araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ Mİ?

Bugün gerçekleşen ön lisans oturumu ardından gözler KPSS sonuçları için ÖSYM tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada; 2020 ÖSYM takvimi ile beraber uygulanan Kamu Personeli Seçme sınavlarının sonuç tarihi de adaylarla paylaşılmıştı…