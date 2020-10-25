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Haberler Galeri Bu sene KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Ön lisans KPSS sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak?

Bu sene ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ile Ön lisans KPSS sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde istihdam etmek isteyen iki senelik üniversite mezunu adaylar bugün katılım sağladıkları sınavla beraber ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtına kilitlendi. Bu kapsamda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan kılavuzda adayların merak ettiği bu tarih de duyurulmuştu. Peki, ile 2020 KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınavı sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 09:44
Bu sene KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Ön lisans KPSS sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olmak isteyen ve Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adaylar, ön lisans sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe bugün itibarıyla başladı. Bilindiği gibi, sınav bugün yani 25 Ekim tarihinde gerçekleşiyor. Bu doğrultuda, "2020 KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı da araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ Mİ?

Bugün gerçekleşen ön lisans oturumu ardından gözler KPSS sonuçları için tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada; 2020 ÖSYM takvimi ile beraber uygulanan Kamu Personeli Seçme sınavlarının sonuç tarihi de adaylarla paylaşılmıştı…

Bu sene KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Ön lisans KPSS sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın katılım sağladığı KPSS ön lisans sınav sonuçları, 26 Kasım'da açıklanacak.

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Bu sene KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Ön lisans KPSS sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak?

SINAV 25 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

ön lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Koronavirüs önlemlerine dikkat edilecek

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Bu sene KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Ön lisans KPSS sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecek.

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Bu sene KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Ön lisans KPSS sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak?

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.

Bu durumda olan adaylar, tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

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