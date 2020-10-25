Bu sene KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Ön lisans KPSS sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde istihdam etmek isteyen iki senelik üniversite mezunu adaylar bugün katılım sağladıkları sınavla beraber KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtına kilitlendi. Bu kapsamda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan kılavuzda adayların merak ettiği bu tarih de duyurulmuştu. Peki, ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınavı sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…