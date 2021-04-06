Nisan ara tatili ile ilgili araştırmalar bu aya gelinmesiyle beraber gündeme taşındı. Binlerce ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi konuyla ilgili olarak "Nisan ara tatili ne zaman, bu sene yok mu, iptal mi edildi?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bu sene sömestr tatilinin 15 gün yerine üç hafta sürmesiyle beraber Bakan Ziya Selçuk Nisan ayında ara tatilin yapılmayacağını duyurmuştu.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN, BU SENE YOK MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var." İfadelerini kullanmıştı.