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Haberler Galeri Bu yıl için LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? LGS kılavuzu 2021 yayınlandı, başvurular başladı!
Giriş Tarihi: 05.04.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 13:39

Bu yıl için başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021 yayınlandı, başvurular başladı!

'ndan gelen bilgisine göre; 2021 yayınlandı. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı için yayımlanan kılavuzda, sınava başvuru sürecinde neler yapılması gerektiğine dair bilgiler ile pek çok önemli konu yer alıyor. Sınav başvurusu için ek işlemlere gerek kalmayacak olup bilindiği üzere Liselere Geçiş Sistemi sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu bakımdan; başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021 ile son dakika gelişmeleri!

Bu yıl için LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? LGS kılavuzu 2021 yayınlandı, başvurular başladı!

! Binlerce öğrencinin katılım göstereceği 2021, tarafından yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre; merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yılda olduğu gibi iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav için öğrenciler pek çok alandan pek çok soruya tabii tutulacaklar. Bu bakımdan; nasıl ve nereden yapılır? ile son dakika gelişmeler…

Bu yıl için LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? LGS kılavuzu 2021 yayınlandı, başvurular başladı!

LGS KILAVUZU YAYIMLANDI!

MEB, kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu "www.meb.gov.tr"den yayımladı. Öğrenciler ise kılavuz ile ilgili detayları merak ediyorlar. LGS 2021 kılavuzuna aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.

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Bu yıl için LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? LGS kılavuzu 2021 yayınlandı, başvurular başladı!

LGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

5 Nisan 2021'de başlayan başvurular 14 Nisan 2021'de tamamlanmış olacak. Başvurular merkezî olarak Bakanlık tarafından yapılacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı için sınav merkezleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

LGS 2021 HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde erişime açılmış olacak.

Bu yıl için LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? LGS kılavuzu 2021 yayınlandı, başvurular başladı!

Sınav başvurusu için ek işlemlere gerek kalmayacak

kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek.

Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

Bu yıl için LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? LGS kılavuzu 2021 yayınlandı, başvurular başladı!

Sınavda değişiklik yok

merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

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