Bu yıl için LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? LGS kılavuzu 2021 yayınlandı, başvurular başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre; LGS kılavuzu 2021 yayınlandı. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı için yayımlanan kılavuzda, sınava başvuru sürecinde neler yapılması gerektiğine dair bilgiler ile pek çok önemli konu yer alıyor. Sınav başvurusu için ek işlemlere gerek kalmayacak olup bilindiği üzere Liselere Geçiş Sistemi sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu bakımdan; LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? LGS kılavuzu 2021 ile LGS başvuruları son dakika gelişmeleri!