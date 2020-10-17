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Haberler Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 1 Kasım'da üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem ? 2020-2021 1 Kasım'da ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılma tarihi ile ilgili açıklamalarında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kademeli olarak arttırılmasının ardından gözler üniversitelerin durumuna çevrildi. Hâl böyle olunca da, '2020-2021 ?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen ', yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Koca, önümüzdeki üç haftayı işaret ederken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de açıkladı. Bununla beraber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 04:02 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 04:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 1 Kasım'da üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesinin ardından üniversitelerin durumu merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e bir tavsiye kararı iletilmiş ve bu doğrultuda da birçok üniversite uzaktan eğitime geçildiğini bildirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 üniversitelerin açılması hakkında açıklamalarında bulundu.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen ', yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Fahrettin Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılması ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 1 Kasım'da üniversiteler ne zaman açılacak?

ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMASI

İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.

Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.

Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.

Son dakika haberi... Üniversiteler ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 1 Kasım'da üniversiteler ne zaman açılacak?

Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 1 Kasım'da üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında üniversitelerin büyük çoğunluğunda eğitim online olarak başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 1 Kasım'da üniversiteler ne zaman açılacak?

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 1 Kasım'da üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika üniversitelerin açılışı ve yüz yüze eğitim açıklaması! Bu dönem üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 1 Kasım'da üniversiteler ne zaman açılacak?

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