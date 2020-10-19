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ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?

ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde açıklanan DGS tercih sonuçlarına herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar gözlerini DGS ek tercihlerine çevirdi. Bu noktada, 'DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bilindiği gibi, dört yıllık lisans programı isteyen adaylar için DGS ek tercihleri son şans niteliğinde. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 17:30
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?

için heyecan dorukta. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları neticesinde herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercihleri bekliyor. Zira DGS ek tercihler, herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar için son şans niteliğinde. Hâl böyle olunca da, DGS ek tercih tarihleri ve ÖSYM kılavuzu merak konusu oldu. Peki, 2020 yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı ve üniversite taban puanları belli oldu mu? Detaylar şu şekilde;

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlandı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor.

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DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı.

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?

DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?

DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

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