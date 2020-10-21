DİKKAT! 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için saatler kaldı! Geçtiğimiz haftalar içerisinde düzenlenen oturumlara katılım sağlayan adaylar, KPSS sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Öyle ki, ÖSYM'nin KPSS sınav sonuçları için duyurduğu tarih geldi çattı. Durum böyle olunca da, ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. Adayların devlet memuru olabilmek için girecekleri mülakatlarda kullanacakları puanlar, sınav sonuçları neticesinde belli olacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar KPSS sınav sonuçları bilgisini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS lisans sonuçları belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Bu doğrultuda, '2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?' sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına yoğun bir katılım sağlanmıştı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

İşte, detaylar;