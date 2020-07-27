LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

LGS tercihleri devam ediyor… E okul öğrenci girişi ile gerçekleştirilen lise tercihleri için milyonlarca aday için heyecan adeta dorukta. Hayalini kurdukları lise eğitimini alabilmek amacıyla tercihlerini gerçekleştiren bireylerin çoğu işlemlerini tamamladı ve sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı. Peki, LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken MEB tarafından yapılan son açıklamada sonuçların erişime açılacağı o tarih de verilmişti. Buna göre; yerleştirmeler 9 Ağustos tarihinde belli olacak.

2020 LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşmeye devam eden ve e okul VBS öğrenci giriş sistemi aracılığı ile yapılan LGS tercih başvuruları için adaylar tercih robotu yardımıyla kendilerine en uygun okul araştırmasını gerçekleştiriyor.