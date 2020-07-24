E okul LGS tercih ekranı: MEB LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2020 LGS tercih maratonu MEB ve e Okul öğrenci giriş ekranı üzerinden başladı. Hayal ettikleri lise eğitimini alabilmek adına en iyi okulu seçmek isteyen vatandaşlar LGS lise tercih robotu üzerinden kendi puanlarına uygun okulların listesine de kolayca ulaşabiliyor. Tercih listesine ise maksimum 10 adet okul yazıyor. Peki, E okul LGS tercih robotu ile 2020 lise tercileri nasıl yapılır? e okul lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

LGS tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla beraber başlatıldı. e Okul öğrenci girişi ile birlikte yapılan bu tercihlerde öğrenciler LGS tercih robotu ile beraber aldıkları puanlara uygun yüzdelik dilimine sahip liselere yerleştirilecek. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında tercih işlemlerinin sona ermesi bekleniyor…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise tercihleri tüm hızıyla devam ederken işlemlerini tamamlayan adayların en çok merak ettiği konu ise "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusu oluyor. Bu kapsamda MEB yayımladığı duyuruda yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayında belirlenen tarihte açıklanacağını bildirdi…