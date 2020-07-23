E okul LGS tercih ekranı: MEB LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile beraber 2020 LGS tercihleri için heyecan dolu süreç başladı. Adaylar kendi puanlarına uygun okulları E okul LGS tercih robotu üzerinden araştırmaya tüm hızıyla devam ederken hayalini kurdukları lise eğitimini alabilmek için en iyi okula gitmek istiyor. Okulların yüzdelik dilim ve taban puanları göz önünde bulundurularak belirlenen tarih aralıklarında işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, MEB ve e Okul öğrenci giriş ile 2020 LGS lise tercileri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte LGS tercih robotu ve e okul lise tercih ekranı…