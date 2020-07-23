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E okul tercih ekranı: LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile beraber 2020 tercihleri için heyecan dolu süreç başladı. Adaylar kendi puanlarına uygun okulları E okul LGS tercih robotu üzerinden araştırmaya tüm hızıyla devam ederken hayalini kurdukları lise eğitimini alabilmek için en iyi okula gitmek istiyor. Okulların yüzdelik dilim ve taban puanları göz önünde bulundurularak belirlenen tarih aralıklarında işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, ve e Okul öğrenci giriş ile 2020 LGS lise tercileri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte LGS tercih robotu ve e okul lise tercih ekranı…

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:38
E okul LGS tercih ekranı: MEB LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2020 tercih maratonu ve e Okul öğrenci giriş ekranı üzerinden başladı. Hayal ettikleri lise eğitimini alabilmek adına en iyi okulu seçmek isteyen vatandaşlar LGS lise tercih robotu üzerinden kendi puanlarına uygun okulların listesine de kolayca ulaşabiliyor. Tercih listesine ise maksimum 10 adet okul yazıyor. Peki, E okul LGS tercih robotu ile 2020 lise tercileri nasıl yapılır? e okul lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

LGS tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla beraber başlatıldı. e Okul öğrenci girişi ile birlikte yapılan bu tercihlerde öğrenciler LGS tercih robotu ile beraber aldıkları puanlara uygun yüzdelik dilimine sahip liselere yerleştirilecek. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında tercih işlemlerinin sona ermesi bekleniyor…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise tercihleri tüm hızıyla devam ederken işlemlerini tamamlayan adayların en çok merak ettiği konu ise "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusu oluyor. Bu kapsamda MEB yayımladığı duyuruda yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayında belirlenen tarihte açıklanacağını bildirdi…

E okul LGS tercih ekranı: MEB LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH ROBOTU 2020

, kılavuzu yayımlarken E Okul lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

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E okul LGS tercih ekranı: MEB LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul..gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

E okul LGS tercih ekranı: MEB LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www..gov.tr veya https://eokul..gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

E okul LGS tercih ekranı: MEB LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü,

E okul LGS tercih ekranı: MEB LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www..gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

E okul LGS tercih ekranı: MEB LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www..gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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