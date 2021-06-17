Yurt genelinde milyonlarca öğrenci, okullarda ikinci dönemin sona ermesini bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, karneler, dijital olarak E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden verilecek. Yüz yüze karneler ise 2 Temmuz tarihinde alınacak. Hâl böyle olunca, öğrenciler ve velileri, E Okul VBS sistemi dijital karne notları ekranı üzerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. e-Karne notları ve takdir teşekkür belgesi E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

E OKUL VBS DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

e-Karne notları, 18 Haziran'dan itibaren E Okul VBS giriş üzerinden sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

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