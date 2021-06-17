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Haberler Galeri E Okul VBS karne notları sorgulama ekranı 2021! Milli Eğitim Bakanlığı E Okul karne notları ve dijital karne nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 17.06.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 12:13

karne notları sorgulama ekranı 2021! E Okul karne notları ve dijital karne nasıl görüntülenir?

'nın açıklamasına göre, ikinci dönem karneler dijtal karne olarak E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden verilecek. Bu noktada, dijital karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlar öğrenci, girişi dijital karne notları görüntüleme ekranı üzerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Dönem sonu not ortalaması ile beraber takdir teşekkür belgesi ve e-Karne notları E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Öğrenciler, dijital karneler yerine okullardan da yüz yüze karne alabilecek. Peki, dijital karne nasıl ve neredne görüntülenir? İşte, MEB E Okul VBS giriş ekranı ve e-Karne notları görüntüleme sayfası

E Okul VBS karne notları sorgulama ekranı 2021! Milli Eğitim Bakanlığı E Okul karne notları ve dijital karne nasıl görüntülenir?

Yurt genelinde milyonlarca öğrenci, okullarda ikinci dönemin sona ermesini bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, karneler, dijital olarak E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden verilecek. Yüz yüze karneler ise 2 Temmuz tarihinde alınacak. Hâl böyle olunca, öğrenciler ve velileri, sistemi dijital karne notları ekranı üzerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. e-Karne notları ve takdir teşekkür belgesi E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

E OKUL VBS DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

e-Karne notları, 18 Haziran'dan itibaren E Okul VBS giriş üzerinden sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul VBS karne notları sorgulama ekranı 2021! Milli Eğitim Bakanlığı E Okul karne notları ve dijital karne nasıl görüntülenir?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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E Okul VBS karne notları sorgulama ekranı 2021! Milli Eğitim Bakanlığı E Okul karne notları ve dijital karne nasıl görüntülenir?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul VBS karne notları sorgulama ekranı 2021! Milli Eğitim Bakanlığı E Okul karne notları ve dijital karne nasıl görüntülenir?

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren , takdir kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul VBS karne notları sorgulama ekranı 2021! Milli Eğitim Bakanlığı E Okul karne notları ve dijital karne nasıl görüntülenir?

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

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