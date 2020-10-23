Ön lisans mezunu vatandaşların eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak için gerçekleştirdiği Dikey Geçişlerde ilk aşama geçtiğimiz ay açıklanan sonuçlarla tamamlanmıştı. Bu kapsamda herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2020 DGS ek tercihler için geri sayıma başladı. Adaylar Dikey Geçiş Sınavı puanlarıyla ikinci kez boş kontenjanlarda şansını deneyecek. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…