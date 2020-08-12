Gözler MEB'ten gelecek son dakika açıklamasında! Okullar ne zaman açılacak? Yeni dönem 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu?

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama doğrultusunda okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak. Ancak yine de corona virüsü pandemisi nedeniyle tam okulların açılış tarihine ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Bilim Kurulu Toplantısı sonrası okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı kesinleşecek. Peki; okullar ne zaman açılacak? Yeni dönem okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2020-2021 OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

İşte son dakika gelişmeleri...