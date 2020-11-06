Giriş Tarihi: 06.11.2020 09:06
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
09:35
KPSS branş sıralaması açıklandı ve belli oldu! ÖSYM AİS ile 2020 KPSS lisans bazında branş sıralaması nasıl öğrenilir?
ÖSYM'den 2020 KPSS lisans sınavı branş sıralaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Edinilen bilgiye göre, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumuna katılan adayların sınav sonuçlarına göre, branş bazında sıralamaları belli oldu. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama yapılırken, '2020 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu. İşte, 2020 KPSS lisans branş sıralamaları...