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Haberler Galeri KPSS branş sıralaması açıklandı ve belli oldu! ÖSYM AİS ile 2020 KPSS lisans bazında branş sıralaması nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.11.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 09:35

KPSS branş sıralaması açıklandı ve belli oldu! ÖSYM AİS ile 2020 KPSS lisans bazında branş sıralaması nasıl öğrenilir?

ÖSYM'den 2020 KPSS lisans sınavı branş sıralaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Edinilen bilgiye göre, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumuna katılan adayların sınav sonuçlarına göre, branş bazında sıralamaları belli oldu. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama yapılırken, '2020 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu. İşte, 2020 KPSS lisans branş sıralamaları...

KPSS branş sıralaması açıklandı ve belli oldu! ÖSYM AİS ile 2020 KPSS lisans bazında branş sıralaması nasıl öğrenilir?

Edinilen son dakika bilgisine göre, 2020 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından konuyla ilgili açıklama yapılırken, "2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verildi.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Hâl böyle olunca, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumuna katılan adaylar, branş sıralamaları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklaması ve 2020 KPSS branş sıralamaları...

KPSS branş sıralaması açıklandı ve belli oldu! ÖSYM AİS ile 2020 KPSS lisans bazında branş sıralaması nasıl öğrenilir?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada KPSS lisans branş sıralamasının açıklandığını duyurdu. İşte o açıklama:

Değerli KPSS adaylarımız, 2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

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KPSS branş sıralaması açıklandı ve belli oldu! ÖSYM AİS ile 2020 KPSS lisans bazında branş sıralaması nasıl öğrenilir?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır

KPSS branş sıralaması açıklandı ve belli oldu! ÖSYM AİS ile 2020 KPSS lisans bazında branş sıralaması nasıl öğrenilir?

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir

KPSS branş sıralaması açıklandı ve belli oldu! ÖSYM AİS ile 2020 KPSS lisans bazında branş sıralaması nasıl öğrenilir?

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

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