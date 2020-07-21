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lise ve ön lisans başvuru tarihleri 2020 ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvuruları bu tarihte alınacak!

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Şimdi ise lise ve ön lisans başvuru tarihleri merak ediliyor. Ortaöğretim ve ön lisans mezunu olan adaylar, KPSS lise ve önlisans başvuru tarihi için geri sayımını sürdürüyor. 'den bir açıklama yapıldı ve KPSS ortaöğretim ile önlisans başvuru tarihleri hakkında bilgi verildi. Peki, KPSS lise ve önlisans başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 23:50 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 23:51
KPSS lise ve ön lisans başvuru tarihleri 2020 ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvuruları bu tarihte alınacak!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans başvuruları geçtiğimiz hafta sona erdi. Lise ve önlisans mezunu olan adaylar ise kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için beklemeye başladı. Bu doğrultuda, ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilindiği üzere, önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyen adaylar, 'nin duyurduğu tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

2020 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020- Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, merak edilenler;

KPSS lise ve ön lisans başvuru tarihleri 2020 ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvuruları bu tarihte alınacak!

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

  • KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
  • 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
  • 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
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KPSS lise ve ön lisans başvuru tarihleri 2020 ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvuruları bu tarihte alınacak!

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2020- LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olanlar içindir. Bu kılavuz, sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

KPSS lise ve ön lisans başvuru tarihleri 2020 ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvuruları bu tarihte alınacak!

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

olarak belirlenmişti.

KPSS lise ve ön lisans başvuru tarihleri 2020 ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvuruları bu tarihte alınacak!

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 başvuruları 'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır

KPSS lise ve ön lisans başvuru tarihleri 2020 ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvuruları bu tarihte alınacak!
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