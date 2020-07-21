KPSS lise ve ön lisans başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvuruları hangi tarihte?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans başvuruları geçtiğimiz hafta sona erdi. Lise ve önlisans mezunu olan adaylar ise kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için beklemeye başladı. Bu doğrultuda, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilindiği üzere, KPSS önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyen adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

2020 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, merak edilenler;