Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KPSS önlisans sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ve giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

açıklanırken sınav giriş belgesi alma ekranı da adayların erişimine açıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmanın hayali ile KPSS ön lisans sınavına katılım gösterecek olan adaylar, sınav yerleri ve giriş belgesi hakkında araştırmalarını arttırdı. Öyle ki, 25 Ekim tarihinde düzenlenecek olan sınava katılım sağlayabilmek için KPSS ön lisans sınav giriş belgesi alma işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Peki, 2020 KPSS sınav yerleri nasıl görüntülenir, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS ön lisans sınav yerleri ve giriş belgesi alma ekranı!

Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:59
KPSS önlisans sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve devlet memuru olmak isteyen adaylar, KPSS önlisans sınavına katılım göstererek bu hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ter dökecek. Sınava ilişkin en çok araştırılan konuların başında ise ve giriş belgesi geliyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav giriş yerlerinin erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmenin üzerine, adaylar da sınav giriş belgesi hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, KPSS sınav giriş belgesi ile adayların sınava nerede katılım göstereceği belli oluyor. Peki, 2020 alma işlemi nasıl ve nereden yapılır?

İşte, ÖSYM AİS ile KPSS ön lisans sınav giriş yerleri sorgulama ekranı;

KPSS önlisans sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2020-KPSS ÖN LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT!

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS önlisans sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

KPSS önlisans sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memur adayının katılacağı KPSS ön lisans sınavının sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

SON DAKİKA