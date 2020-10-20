KPSS önlisans sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve devlet memuru olmak isteyen adaylar, KPSS önlisans sınavına katılım göstererek bu hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ter dökecek. Sınava ilişkin en çok araştırılan konuların başında ise KPSS önlisans sınav yerleri ve giriş belgesi geliyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav giriş yerlerinin erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmenin üzerine, adaylar da sınav giriş belgesi hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, KPSS sınav giriş belgesi ile adayların sınava nerede katılım göstereceği belli oluyor. Peki, 2020 KPSS önlisans sınav giriş belgesi alma işlemi nasıl ve nereden yapılır?

İşte, ÖSYM AİS ile KPSS ön lisans sınav giriş yerleri sorgulama ekranı;