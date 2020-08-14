KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lisans sınavı ne zaman, ortaöğretim ve önlisans başvuruları hangi tarihte?

Devlet bünyesinde memur olmanın hayalini kuran adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Lise ve önlisans mezunu programlarından mezun olan ve sınava katılım göstermek isteyen vatandaşlar, kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Tam bu noktada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bilindiği gibi, KPSS önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyenler, ÖSYM'nin belirttiği tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, bilgiler;