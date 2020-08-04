Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

Devlet memuru olmak isteyen vatandaşların katılım sağlayacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım devam ederken ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri de merak ediliyor. Bu doğrultuda, lise ve ön lisans başvuru tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ortaöğretim ve ön lisans programlarından mezun olan adaylar, 2020 ve önlisans başvuru tarihi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, KPSS lise ve önlisans başvuruları ne zaman? İşte, ve ortaöğretim başvuru tarihleri 2020...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 13:27
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

Devlet bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Lise ve önlisans mezunu programlarından mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım gösterecek yurttaşlar, kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için araştırmalarını hızlandırdır. Tam bu noktada, ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri öğrenilmeye çalışılıyor. Bilindiği gibi, önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyenler, 'nin belirttiği tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

BU SENE KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020- Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 ve lise başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, bilgiler;

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

  • KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?
  • 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
  • 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2020- LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olanlar içindir. Bu kılavuz, sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, 'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

olarak belirlenmişti.

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 başvuruları 'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

SON DAKİKA