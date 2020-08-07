KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri!

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmenin hayalini kuran vatandaşlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı için çalışmalarını sürdürüyor. Lise ve önlisans mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım göstermeyi düşünenler, kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Bu yönde, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri öğrenilmeye çalışılıyor. Bilindiği üzere, KPSS önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyenler, ÖSYM'nin belirttiği tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

BU YIL KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman başlayacak?

İşte, başvuru tarihleri;