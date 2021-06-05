LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS soruları ve cevapları SABAH'ta olacak

8. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı yarın yurt genelinde yapılacak. Öğrenciler, iyi bir lise hayali ile zorlu sorular karşısında ter dökecek. Son çalışmalar yapılırken bir yandan da LGS'ye dair detaylar araştırılıyor. Bunlar arasında, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak soruları da bulunuyor.

LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.