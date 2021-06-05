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Haberler Galeri LGS saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav ne kadar, kaç saat sürecek?
Giriş Tarihi: 05.06.2021 20:06 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 20:06

saat kaçta başlayacak? saat kaçta başlıyor, sınav ne kadar, kaç saat sürecek?

Ortaokul son sınıfta olan yüz binlerce öğrencinin katılacağı öncesi pek çok soru merak konusu oldu. saat kaçta başlayacak sorusu bunların başında geliyor. Pazar günü gerçekleştirilecek sınav hakkında bilgiler kılavuzunda yer alıyor. Buna göre, MEB koordinesinde gerçekleştirilecek saat kaçta başlıyor? İşte, 2021 LGS başlangıç ve bitiş saati ile sınav süresi...

LGS saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav ne kadar, kaç saat sürecek?

Yarın Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında merkezi sınav gerçekleştirilecek. koordinesinde gerçekleştirilecek sınavda sözel ve sayısal iki oturum halinde 90 soru sorulacak. Sınav için geri sayım sona ererken LGS sınav giriş belgesi, LGS sınav saati ve süresi başta olmak üzere birçok detay araştırılmaya başlandı. E-Okul VBS girişi üzerinden LGS sınav giriş belgesi sorgulanabiliyor ve alınabiliyor. Yarın sınava girecek öğrenciler ve refakatçiler tarafından ne zaman, yarın saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek sorusu araştırılıyor. Gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Aşağıda, LGS sonuçları ile ilgili de MEB'den açıklama ve sınav süresi yer alıyor.

LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.

LGS saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav ne kadar, kaç saat sürecek?

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR VE RENKLİ Mİ OLMAK ZORUNDA?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.

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LGS saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav ne kadar, kaç saat sürecek?

LGS'DE KAÇ SORU VAR?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

LGS saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav ne kadar, kaç saat sürecek?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav ne kadar, kaç saat sürecek?

LGS'DE VELİLERİN GELMESİ SERBEST Mİ?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek.

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