LGS saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav ne kadar, kaç saat sürecek?

Yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav gerçekleştirilecek. MEB koordinesinde gerçekleştirilecek sınavda sözel ve sayısal iki oturum halinde 90 soru sorulacak. Sınav için geri sayım sona ererken LGS sınav giriş belgesi, LGS sınav saati ve süresi başta olmak üzere birçok detay araştırılmaya başlandı. E-Okul VBS girişi üzerinden LGS sınav giriş belgesi sorgulanabiliyor ve alınabiliyor. Yarın sınava girecek öğrenciler ve refakatçiler tarafından LGS sınavı ne zaman, yarın saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek sorusu araştırılıyor. Gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Aşağıda, LGS sonuçları ile ilgili de MEB'den açıklama ve sınav süresi yer alıyor.

LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.