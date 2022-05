Haziran ayında düzenlenecek olan LGS 2022 sınav yerleri 8.sınıf öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. İki oturumda tamamlanacak olan sınavda sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS sınav giriş belgesi 2022 süreci.