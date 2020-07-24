LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS tercih robotu ile lise tercihleri milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. MEB ve e Okul öğrenci giriş ekranı üzerinden yapılan yerleştirme başvuruları ile en iyi eğitimi alabilmek adına kendi puanlarına uygun okul arayışı devam ederken bir yandan da MEB tarafından sağlanan LGS tercih robotu vatandaşlara büyük yardım sağlıyor. Her öğrenci yerleştirme başvurusu yaparken maksimum 10 okulu listesine ekleyebiliyor. Peki, E okul LGS tercih robotu ile 2020 lise tercileri nasıl yapılır? e okul lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 LGS tercih kılavuzu içerisinde vatandaşlara yerleştirmelerle ilgili tüm detaylar sunulmuştu. Bu kapsamda tercihlerin e okul sistemi aracılığı ile yapılabileceği bildirildi…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise tercih maratonu tüm hızıyla sürerken işlemlerini tamamlayan adaylar ise "LGS tercih sonuçları" için gözlerini MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. 29 Temmuz tarihine kadar sürecek işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar ise Ağustos ayında belirtilen tarihte erişime açılacak…