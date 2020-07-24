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Haberler Galeri LGS tercih robotu ile Lise tercihleri nasıl yapılır, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? E okul ve MEB öğrenci giriş ile LGS tercihleri yapma ekranı!

tercih robotu ile Lise tercihleri nasıl yapılır, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? E okul ve MEB öğrenci giriş ile LGS tercihleri yapma ekranı!

Lise tercihleri tüm hızıyla devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşmeye devam eden ve e okul VBS öğrenci giriş sistemi aracılığı ile yapılan tercih başvuruları için adaylar tercih robotu yardımıyla kendilerine en uygun okul araştırmasını gerçekleştiriyor. Hayalini kurdukları eğitimi alabilmek amacıyla okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini baz alarak değerlendirmeler yapılıyor. Peki, LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ve detaylar…

Giriş Tarihi: 24.07.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 15:08
LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

tercih robotu ile lise tercihleri milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. MEB ve e Okul öğrenci giriş ekranı üzerinden yapılan yerleştirme başvuruları ile en iyi eğitimi alabilmek adına kendi puanlarına uygun okul arayışı devam ederken bir yandan da MEB tarafından sağlanan LGS tercih robotu vatandaşlara büyük yardım sağlıyor. Her öğrenci yerleştirme başvurusu yaparken maksimum 10 okulu listesine ekleyebiliyor. Peki, E okul LGS tercih robotu ile 2020 lise tercileri nasıl yapılır? e okul lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 LGS tercih kılavuzu içerisinde vatandaşlara yerleştirmelerle ilgili tüm detaylar sunulmuştu. Bu kapsamda tercihlerin e okul sistemi aracılığı ile yapılabileceği bildirildi…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise tercih maratonu tüm hızıyla sürerken işlemlerini tamamlayan adaylar ise "LGS tercih sonuçları" için gözlerini MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. 29 Temmuz tarihine kadar sürecek işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar ise Ağustos ayında belirtilen tarihte erişime açılacak…

LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS TERCİH ROBOTU 2020

, kılavuzu yayımlarken E Okul lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

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LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul..gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

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LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www..gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

LGS tercih robotu 2020 ile lise tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e okul VBS öğrenci girişi ile LGS tercih robotu ekranı!

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www..gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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