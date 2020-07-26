LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

LGS tercihleri, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında devam ediyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenci girişi ile alınan başvurularda adaylar Lise tercih robotu aracılığı ile de kendi puanına en uygun okulu araştırıyor. Maksimum 10 tercih hakkı olan bireylerin çoğu tercihlerini gerçekleştirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuç tarihi için geri sayıma başladı. Peki, LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…