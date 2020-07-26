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tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

tercihleri, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında devam ediyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenci girişi ile alınan başvurularda adaylar Lise tercih robotu aracılığı ile de kendi puanına en uygun okulu araştırıyor. Maksimum 10 tercih hakkı olan bireylerin çoğu tercihlerini gerçekleştirdi ve tarafından açıklanan sonuç tarihi için geri sayıma başladı. Peki, LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.07.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 11:25
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

tercihleri devam ediyor… E okul öğrenci girişi ile gerçekleştirilen lise tercihleri için milyonlarca aday için heyecan adeta dorukta. Hayalini kurdukları lise eğitimini alabilmek amacıyla tercihlerini gerçekleştiren bireylerin çoğu işlemlerini tamamladı ve sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı. Peki, LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken tarafından yapılan son açıklamada sonuçların erişime açılacağı o tarih de verilmişti. Buna göre; yerleştirmeler 9 Ağustos tarihinde belli olacak.

2020 LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşmeye devam eden ve e okul VBS öğrenci giriş sistemi aracılığı ile yapılan LGS tercih başvuruları için adaylar tercih robotu yardımıyla kendilerine en uygun okul araştırmasını gerçekleştiriyor.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

LGS TERCİH ROBOTU 2020

, kılavuzu yayımlarken E Okul lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul..gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www..gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www..gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve e Okul ile LGS tercih robotu - 2020 Lise tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www..gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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