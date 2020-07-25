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LGS tercih yap! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte LGS tercih maratonu başladı. Öğrenciler, sınavdan elde ettikleri puana uygun okul tercihleri için bir yandan lise taban puanlarını araştırırken bir yandan da tercih işlemleri ile ilgili detayları öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS 2020 tercih kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar için "E-okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunu yanıtladık. İşte LGS tercih robotu ile e-okul lise tercih ekranı….

Giriş Tarihi: 25.07.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 10:53
LGS tercih yap! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 2020 tercih kılavuzu adaylar ile paylaşıldı. E-okul öğrenci girişi üzerinden başlayan LGS tercih işlemleri ile ilgili detaylar, söz konusu kılavuzda detaylarıyla yer alıyor. Adaylar kılavuzda belirtilen adımları uygulayarak tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, E okul LGS tercih robotu ile 2020 lise tercileri nasıl yapılır? E okul lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

LGS tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla beraber başlatıldı. e Okul öğrenci girişi ile birlikte yapılan bu tercihlerde öğrenciler LGS tercih robotu ile beraber aldıkları puanlara uygun yüzdelik dilimine sahip liselere yerleştirilecek. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında tercih işlemlerinin sona ermesi bekleniyor…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise tercihleri tüm hızıyla devam ederken işlemlerini tamamlayan adayların en çok merak ettiği konu ise "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusu oluyor. Bu kapsamda MEB yayımladığı duyuruda yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayında belirlenen tarihte açıklanacağını bildirdi…

LGS tercih yap! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİH ROBOTU 2020

, kılavuzu yayımlarken E Okul lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

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LGS tercih yap! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul..gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

LGS tercih yap! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www..gov.tr veya https://eokul..gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS tercih yap! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü,

LGS tercih yap! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

LGS tercih yap! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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