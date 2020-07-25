LGS tercih yap! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 2020 tercih kılavuzu adaylar ile paylaşıldı. E-okul öğrenci girişi üzerinden başlayan LGS tercih işlemleri ile ilgili detaylar, söz konusu kılavuzda detaylarıyla yer alıyor. Adaylar kılavuzda belirtilen adımları uygulayarak tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, E okul LGS tercih robotu ile 2020 lise tercileri nasıl yapılır? E okul lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

LGS tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla beraber başlatıldı. e Okul öğrenci girişi ile birlikte yapılan bu tercihlerde öğrenciler LGS tercih robotu ile beraber aldıkları puanlara uygun yüzdelik dilimine sahip liselere yerleştirilecek. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında tercih işlemlerinin sona ermesi bekleniyor…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise tercihleri tüm hızıyla devam ederken işlemlerini tamamlayan adayların en çok merak ettiği konu ise "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusu oluyor. Bu kapsamda MEB yayımladığı duyuruda yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayında belirlenen tarihte açıklanacağını bildirdi…