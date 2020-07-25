LGS tercihleri nasıl yapılır ve ne zaman sona erecek? E Okul giriş ekranı ile LGS tercih işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte LGS tercih maratonu başladı. Öğrenciler, sınavdan elde ettikleri puana uygun okul tercihleri için bir yandan lise taban puanlarını araştırırken bir yandan da tercih işlemleri ile ilgili detayları öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS 2020 tercih kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar için "E-okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunu yanıtladık. İşte LGS tercih robotu ile e-okul lise tercih ekranı….